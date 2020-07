Plus écolo que l'avion, le train de nuit fait son come-back : mais à quel prix ?

Le train de nuit, bientôt remis au goût du jour ? Lors de son entretien télévisé du 14-Juillet, le président de la République a indiqué qu’il souhaitait "redévelopper massivement" le fret ferroviaire, les trains de nuit et les petites lignes, "parce que tout ça permet de faire des économies" et de "réduire nos émissions" de gaz à effet de serre. Le redéploiement de ce mode de transport figure en bonne place dans la liste des demandes de la convention citoyenne pour le climat, dont Emmanuel Macron s’est engagé à reprendre 146 des 149 propositions. Ce n’est donc pas hasard si le chef de l’Etat a choisi d’en faire l’un des axes de sa politique de transition énergétique.

Il y a encore une dizaine d’années, toutes les régions ou presque étaient desservies par feu Lunéa, le réseau nocturne de la SNCF. Depuis 2017 et l'abandon par l'Etat de plusieurs lignes historiques, l’opérateur ferroviaire n'exploite plus que deux lignes nocturnes en France : de Paris à Briançon (Hautes-Alpes) et de Paris à Rodez, Cerbère (Pyrénées-Orientales) et Latour-de-Carol (Pyrénées-Orientales). Un plan de rénovation de 30 millions d’euros avait été présenté en septembre 2018 par la ministre des Transports de l’époque, Élisabeth Borne. Celui-ci prévoit une modernisation des rames qui seront équipées de Wi-Fi et de prises électriques individuelles.