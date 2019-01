En associant PMA et "éclosion d'écoles coraniques", une députée LaREM choque son propre camp

Alors que la mission parlementaire sur la loi de bioéthique s’est dit favorable à l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de lesbiennes et aux femmes seules (et à son remboursement par la Sécurité sociale), Agnès Thill a jeté un pavé dans la mare. Déjà connue pour son opposition farouche à cette mesure, l'élue de l'Oise a adressé une lettre à ses collègues du groupe majoritaire pour faire part de son opinion. La mission a, selon elle, franchi une ligne rouge.

L'ancienne directrice d'école estime notamment qu'accepter dans la future révision de la loi le "parent d'intention" - c'est à dire un parent connu avant la naissance mais n'ayant pas de lien biologique avec l'enfant - "permet la multiplication des parents. Le mot parent n'a alors plus aucun sens", regrette-t-elle.





Et Agnès Thill va plus loin, en dressant un parallèle pour le moins troublant avec ... l'islam : "Il en découle politiquement, que cette absence de genre dans le mot parent favorise l'éclosion d'écoles coraniques et le départ de nos élèves vers celles-ci", écrit-elle. "Nos amis musulmans, que nous savons opposés à cet éloignement progressif des concepts de père-mère, homme-femme (...) ne vont point dans la rue, ni dans les urnes, pour exprimer leur conception. Mais ils vivent en créant un monde parallèle dans la République, où les choses sont comme ils veulent (...) Il n'y a pas, chez nos amis musulmans, de parent 1 et de parent 2", ajoute Mme Thill.





Enfin, elle cite différents "experts", mêlant "juristes", "scientifiques", associations" mais aussi "francs-maçons".