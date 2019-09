PMA et filiation : Belloubet propose deux changements dans le projet de loi

"Ouvrir la PMA aux couples de femmes et aux femmes non mariées (...) c'est ouvrir les yeux sur ce qu'est la famille aujourd'hui en France. Une famille qui a de nombreux visages", a estimé Agnès Buzyn lundi soir. Si la PMA a attiré tous les regards, le projet de loi comprend nombre d'autres mesures plus strictement médicales, sur la génétique ou les cellules souches.