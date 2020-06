PMA pour toutes : le projet de loi bioéthique de retour à l'Assemblée le 6 juillet

Plusieurs députés et associations avaient alerté sur "l'urgence" de voter rapidement la loi bioéthique instaurant la PMA pour toutes. Dans un décret de convocation de la session extraordinaire paru ce mardi au Journal officiel, il est indiqué que ce dernier sera examiné en deuxième lecture à l'Assemblée dès le 6 juillet. Au Sénat, l'examen en deuxième lecture devrait avoir lieu "à partir d'octobre", a indiqué le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau. En première lecture, plus de 2500 amendements avaient été déposés et le texte avait été adopté au terme de deux semaines et demie d'échanges passionnés.

Outre la mesure phare de l'extension de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes, le projet de loi, qui avait été adopté en première lecture à l'Assemblée en octobre 2019 avant d'être adopté mais modifié par le Sénat en février 2020, comprend une réforme de la filiation, une modification de l'accès aux origines pour les personnes nées grâce à un don de sperme ou encore l'autoconservation des ovocytes.