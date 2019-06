PMA : le chef de LaREM presse le gouvernement de tenir sa promesse sans "traîner"

Alors que les Gilets jaunes ont retardé le calendrier des mesures gouvernementales, le délégué général de La République en marche Stanislas Guerini demande à l'exécutif de rapidement mettre en oeuvre le projet de lui bioéthique ouvrant la PMA aux couples de femmes. "C’est une promesse de campagne que nous avons faite. Nous avons fait cette promesse à toutes les femmes pour que la PMA puisse être étendue. Elle est attendue par bon nombre de femmes. Quand on souhaite avoir un bébé, c’est quelque chose qui doit être fait rapidement, et on ne peut pas se dire ‘ce n’est pas grave, ça ne changera rien si la loi est faite dans un an, dans deux ans’, ça change beaucoup de choses sur la vie quotidienne intime de certaines personnes", a expliqué Stanislas Guerini mardi sur RTL.





"C’est la raison pour laquelle je crois que cette promesse de campagne, il faut la mettre en œuvre. Le Premier ministre a pris l’engagement que la loi soit présentée en Conseil des ministres avant l’été, je souhaite que l’on ne traîne pas."