A qui est-il attribué ? Benalla y avait-il droit ? Les questions autour du passeport diplomatique

Dans cette fameuse liste de bénéficiaires, peuvent y figurer des agents diplomatiques et consulaires "en fonction", à savoir des "ambassadeurs, ministres, conseillers des affaires étrangères, secrétaires des affaires étrangères, secrétaires de chancellerie, attachés des systèmes d'information et de communication, secrétaires des systèmes d'information et de communication", comme le précise l’arrêté du 11 février 2009, relatif au passeport diplomatique.





A titre de "courtoisie", il est également délivré aux anciens présidents de la République, anciens premiers ministres, anciens ministres des affaires étrangères et anciens agents "ayant la dignité d'ambassadeur de France." "Le passeport diplomatique est délivré pour une durée maximale de dix ans. Il ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il est délivré", peut-on lire sur le site de l’ANTS, qui précise que ce passeport doit être "restitué au ministère des affaires étrangères à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée."