Après les propos de Guillaume Peltier, LR prend ses distances

"L’heure n’est pas aux prises de positions personnelles qui nuisent à tous mais à la mobilisation derrière nos candidats", a réagi le président du parti Christian Jacob rapidement après, recadrant son vice-président. "Au moment où LR est en tête des enquêtes d’opinion, j’invite l’équipe dirigeante à être en soutien total derrière nos listes. La seule priorité : jouer collectif."

"On est tous en colère. On s’est déjà pris l’épisode Muselier... On est dans une passe difficile... Peltier il a besoin d’exister, il faut toujours qu’il fasse ce genre de sorties", a regretté un cadre LR auprès de LCI. "C’est une infamie tactique et politique. Si on était dans un monde logique et cohérent, Jacob l’aurait viré depuis longtemps", a ajouté un autre, alors que selon nos informations le vice-président a été recadré par son supérieur ce lundi.