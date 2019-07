Épinglée par Mediapart, la directrice de cabinet de François de Rugy poussée à la démission ?

Lors de sa première version, Nicole Klein aurait laissé entendre que ses enfants avaient "habité" le logement parisien quand elle a pris on poste à Bordeaux notamment. Avant de revenir sur ses propos un peu plus tard, justifiant des allers-retours avec la ville girondine le week-end. Or comme le rappelle Mediapart, un logement HLM n'est disponible à la location que s'il s'agit d'un logement principal. "C'était ma résidence principale et mon domicile fiscal", a rétorqué la directrice de cabinet.





A la demande de François de Rugy, et sans doute pour éteindre la polémique, Nicole Klein a annoncé son départ du cabinet, rapportent plusieurs médias, dont Le Point et Ouest France. "C’est François de Rugy qui souhaite expressément que je parte", a-t-elle confié.