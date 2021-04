École musulmane d'Albertville : en quoi consiste l'amendement ajouté par Darmanin ?

Le gouvernement réagit. En réponse à la polémique naissante concernant la construction, à Albertville, d'une école par l'association Millî Görüş, Gérald Darmanin a ajouté lundi 12 avril un amendement au projet de loi "confortant le respect des principes de la République". Ce nouveau texte, déposé à l'initiative d'Emmanuel Macron et approuvé par le Sénat dans la soirée, vise à lutter contre les ingérences étrangères sur le sol français, via l'ouverture d'écoles hors contrat.

Concrètement, "le préfet pourra soumettre à l’autorité administrative […] des notes de renseignement qui prouvent que les intérêts de la nation sont en jeu. La DGSI ou Tracfin peuvent nous démontrer qu’il s’agit d’ingérences étrangères et une volonté de séparatisme", précise Gérald Darmanin. Dans certains cas, l'État aurait donc une plus grande marge d'action pour limiter ou interdire l'ouverture d'un établissement jugé dangereux. Sont notamment visés les projets pilotés par certains pays ne cachant pas "leur hostilité à la République et ses valeurs" en vue "de promouvoir leurs intérêts et leur idéologie".

Le nouvel amendement a été adopté par la chambre haute par 243 voix pour et 28 contre. "Dans l'embarras", le groupe PS s'est abstenu. Laurence Rossignol a notamment fustigé "une rédaction pas sérieuse" minant de bonnes "intentions". De leur côté, les groupes CRCE à majorité communiste et écologiste ont voté contre, Pierre Ouzoulias (CRCE) se disant "très triste" de sa rédaction n'évoquant par les "droits de l'enfant".

Au centre aussi, les réactions étaient relativement contrastées : il est "toujours un peu gênant, après deux semaines de débats, de découvrir un amendement au dernier moment. On a toujours la crainte de légiférer dans l’urgence avec plus de questions en suspens que de réponses apportées", s'est désolé Laurent Lafon, président de la commission de la culture et de l’éducation, au micro de Public Sénat. "On est frappés par l’imprécision juridique et le flou de certains termes", conclut le sénateur UDI du Val-de-Marne, dont le groupe a, malgré tout, voté en faveur de l'amendement.

Ce texte semble en revanche donner entière satisfaction à la droite qui l'a largement approuvé. Martine Berthet, sénatrice LR de Savoie et ancienne maire d’Albertville, a "remercié le ministre d’avoir pris en compte la demande de très nombreux élus". Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez (LR), s'est, lui, réjoui d'une "première avancée concrète". "Notre cri d'alerte a permis de faire avancer les choses", conclut-il au micro de BFMTV.