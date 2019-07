François de Rugy compare sa situation à celle de Pierre Bérégovoy, "livré aux chiens"

Un tweet qui fait évidemment réagir sur les réseaux sociaux, notamment quelques internautes influents, tels que Laélia Véron, une enseignante-chercheuse, qui évoque le manque de "dignité" du ministre démissionnaire. Ou Denis Quinqueton, co-directeur de l’Observatoire LGBT+ de la Fondation Jean Jaurès, qui répond par une référence littéraire : "Un seul tweet incarnant à la fois Les Mains Sales et La Nausée. Finalement, c’est une forme (mineure) d’exploit littéraire." En dehors de Twitter cette phrase a évidemment rapidement faite parler d'elle. Sur le plateau de LCI, Julien Bayou, porte-parole EELV, décrit une comparaison "délicate" tandis que Patrick Vignal, député LaRem de l’Herault, et lui aussi ex membre des Verts, y voit une référence "inquiétante". "On sent quelqu’un de meurtrit", a-t-il confié, estimant même que c’était un "appel au secours".