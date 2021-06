Jean-Luc Mélenchon dénonce "l'appel au meurtre" d'un YouTubeur contre les Insoumis

Alors qu'il fait polémique avec ses propos liant terrorisme et élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a indiqué ce lundi avoir fait un signalement auprès de la plateforme Pharos pour appel au meurtre, et porter plainte contre un YouTubeur d'extrême droite. "Une ambiance morbide et violente est entretenue contre les Insoumis et contre moi nommément. Cette fois-ci, il s’agit carrément d’appel au meurtre. Je viens de le signaler à Pharos et au commandant militaire du palais Bourbon", a indiqué le leader de La France insoumise via communiqué en fin de matinée.

La vidéo à laquelle il fait référence, intitulée "Le gauchisme est-il pare balles ?" (sic), a été publiée le 6 juin sur le compte YouTube de Papacito, un vidéaste, auteur et blogueur nationaliste. "Aujourd'hui on va tester si le gauchisme est pare balles. (...) On va voir si le matériel de base du mec qui vote Jean-Luc Mélenchon va lui permettre de résister à la potentielle attaque d'un terroriste sur notre territoire", explique le YouTubeur en introduction, avant de tester plusieurs armes à feu et armes de poing sur un mannequin habillé de vêtements aux symboles communistes. Le mannequin termine criblé de balles, sans tête, le tronc démembré.