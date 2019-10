Jean-Michel Blanquer : "le voile n'est pas souhaitable dans notre société"

ÉCOLE - Le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer est revenu sur le débat concernant la possibilité pour les mères de porter le voile lors d'une sortie scolaire. Sur BFM TV, il a également affirmé qu'il n'est "pas acceptable" que "des petits garçons (...) refusent de tenir la main à une petite fille".

"Les enfants doivent être épargnés par ses débats d'adultes", a également expliqué Jean-Michel Blanquer, tout en ajoutant qu'on "voit parfois des petits garçons qui refusent de tenir la main à une petite fille, ce n'est évidemment pas acceptable dans l'école de la République. Normalement la solution à ce problème est simple et rapide, mais si ça débouche sur un problème plus grave, on le signale." Il a ensuite indiqué que les enseignants pouvaient faire appel, dans de pareils cas, au "vade-mecum de la laïcité" puis aux "équipes laïcité".

Le ministre de l'Éducation estime que les propos de Julien Odoul sont "évidemment à condamner et c'est idiot d'en arriver à ce type de situation". Et d'ajouter : "La règle était claire, il n'y avait pas d'interdiction de porter le voile dans ce conseil des jeunes, donc il n'y avait pas lieu de faire ça".