Les syndicats de policiers en colère après la photo d'Emmanuel Macron avec un t-shirt "LBD2020"

"Il y a beaucoup de colère et d'incompréhension. Ca ne passe pas du tout dans les rangs", affirme Yves Lefebvre, secrétaire général de l'Unité-SGP-FO. Pour lui, comme pour les deux autres principaux syndicats de policiers, le "selfie" d'Emmanuel Macron avec le dessinateur Jul posant avec un t-shirt "LBD2020" dénonçant les violences policières, n'est rien d'autre qu'une "marque de défiance et de mépris à l'égard de ceux qui lui ont permis d'être encore président" grâce à leurs actions de maintien de l'ordre "du 1er décembre 2018 et de mars 2019, au moment où la République vacillait" pendant la crise des Gilets jaunes. "On attend autre chose d'un président. C'est scandaleux", a-t-il enfoncé.