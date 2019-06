Opération burkini à Grenoble : pour Edouard Philippe "aucune conviction religieuse" ne peut déroger aux règles

Ces règles doivent être respectées et "aucune conviction religieuse" ne peut servir de motif pour y déroger, a insisté le Premier ministre. En plein direct sur Facebook, lors duquel il a échangé avec des internautes, Edouard Philippe a répondu à "Momo" qui désirait parler du "communautarisme dans les piscines". Face à cette question, qui prend toujours un "tour passionné", selon lui, le chef du gouvernement a commencé par rappeler que l’un des "fondements de notre République, c’est la loi de 1905, c’est-à-dire la loi qui prévoit le principe de laïcité en France". Une principe qui, à ses yeux, est un "impératif républicain sur lequel il ne faut pas barguigner". Et d'insister : "Si on ne respecte pas cette règle", les choses peuvent "vite déraper".