Polémique sur le nombre de SDF en Ile-de-France : Julien Denormandie estime avoir été mal compris

Ses propos avaient indigné. "C’est à peu près une cinquantaine d’hommes isolés en Ile-de-France (qui dorment dehors), pour être très précis", affirmait Julien Denormandie, secrétaire d'Etat à la Cohésion des Territoires, le 31 janvier dernier. Ce dimanche, invité du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro, il a assuré que ses propos avaient été mal compris. "Quand on m’interroge sur une radio sur ce sujet, je parle de quelque chose de très précis – je m’en veux si mes propos n’ont pas été assez explicites -. Je parle du nombre de personnes qui appellent le Samu social de Paris en fin de journée et à qui on dit 'malgré votre demande nous ne sommes pas en capacité de vous offrir un hébergement'."