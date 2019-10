Polémique sur le voile : Macron appelle à "être intraitable avec le communautarisme" sans stigmatiser les musulmans

VOILE - À la sortie du conseil des ministres franco-allemand ce mercredi 16 octobre, Emmanuel Macron s'est exprimé au sujet de la polémique sur le voile. "Ne nous divisons pas, ne stigmatisons pas", a déclaré le président.

Dans un discours prononcé ce mercredi 16 octobre à la sortie du conseil des ministres franco-allemand, Emmanuel Macron a appelé à l'apaisement au sujet de la polémique sur le voile. "Faisons bloc et ne nous divisons pas pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société", a réclamé le président, appelant à "être intraitable avec le communautarisme" sans toutefois stigmatiser les citoyens de confession musulmane. Le chef de l'Etat a également dénoncé "un raccourci fatal" entre la lutte contre le terrorisme et l'islam.

"Tout a été confondu dans le débat et dans les commentaire, avec beaucoup d'irresponsabilité", a poursuivi Emmanuel Macron, faisant allusion aux multiples sorties médiatiques de ces derniers jours sur ce sujet. La polémique a éclos après qu'un élu RN (ex-FN) a demandé en plein conseil régional à une mère de famille, qui accompagnait une sortie scolaire, de retirer son foulard.