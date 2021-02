Polémique sur les repas de cantine sans viande : Matignon recadre les ministres

Cet avertissement fait suite à une succession de prises de positions radicalement opposées au sein de l'exécutif. Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, est la cible depuis plusieurs jours de plusieurs ministres qui ont dénoncé un choix "idéologique" au détriment de la consommation de viande. "En plus de l'insulte inacceptable aux agriculteurs et aux bouchers français, on voit bien que la politique moraliste et élitiste des Verts exclut les classes populaires. De nombreux enfants n'ont souvent que la cantine pour manger de la viande", a fustigé samedi soir le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

"Arrêtons de mettre de l'idéologie dans l'assiette de nos enfants !", a également réagi, sur Twitter, le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie. "Donnons-leur simplement ce dont ils ont besoin pour bien grandir. La viande en fait partie." Sur la même ligne, le ministre des Comptes publics, Oliviers Dussopt, a critiqué "un choix anti-social et doctrinaire".