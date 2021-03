Réunions non-mixtes : pourquoi Audrey Pulvar embarrasse le PS

"Elle dit que, bien sûr, en France, personne ne doit se taire, tout le monde doit pouvoir parler, à la fois ceux qui sont victimes de discriminations et ceux qui ne sont pas victimes, mais qui veulent aussi accompagner", a souligné Olivier Faure, qui assure avoir parlé avec Audrey Pulvar ce lundi, mettant en avant "un combat universel dans lequel on doit tous se retrouver".

Même s'il n'a pas clairement exprimé son désaccord avec la candidate, le premier secrétaire socialiste a déjà exposé sa position sur le sujet, loin de celle d'Audrey Pulvar. Invité à réagir à l'organisation de réunions "non mixtes racisées" par le syndicat étudiant Unef, il avait déclaré il y a quelques jours : "Ces réunions non mixtes, elles sont problématiques parce que dans le cadre syndical. Or, un syndicat, il a une vocation universelle." Le "danger derrière ces réunions non mixtes, c'est l'idée que sont légitimes à parler du racisme les seules personnes qui en sont victimes. Or il faut au contraire faire partager ce message parce que c'est notre commune humanité qui est en jeu", avait-il ajouté.

C'est d'ailleurs cette position qui est aujourd'hui la plus partagée au sein du Parti socialiste. Le Monde croit savoir que derrière la prise de position d'Audrey Pulvar sur le sujet, se cache un désaccord avec son directeur de campagne, Rachid Temal. Le 19 mars, ce dernier publiait un tweet accusant la présidente de l'Unef de "fétichiser la race". "C'est du racisme ! À vomir. À combattre", dénonçait-il.