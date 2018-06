Polémique sur les "ristournes" de la campagne Macron : faut-il renforcer les outils de contrôle des comptes ?

Dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, la CNCCFP avait d'abord validé officiellement les comptes en février dernier, mais des dépenses supposées "litigieuses" ont entraîné par la suite un signalement qui a conduit à l'ouverture, le 29 mai, d'une enquête préliminaire du parquet de Paris. La Commission a validé de la même manière, en février, les comptes de campagne de Marine Le Pen, tout en relevant d'importantes rectifications, soit 870.000 euros... Révélées trois mois plus tard par Le Parisien.





Quant à Emmanuel Macron, dont les comptes ont également été validés, les importantes ristournes dont a bénéficié son équipe de campagne ont été signalées en mai et juin, soit un an après l'élection, non par la CLCCFP, mais par Mediapart, Le Monde et France Info.