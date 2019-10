Un sénateur compare les femmes voilées aux "sorcières de Halloween"

"On pleure misère sur la mère de famille, etc., la pauvre, etc. Elle n'avait qu'à pas mettre son voile, elle n'aurait pas eu de problème, c'est tout", a affirmé le sénateur en parlant de la mère de famille voilée prise à partie par le conseiller régionale RN, Julien Odoul, le 11 octobre dernier. "Est-ce qu'on pense aux enfants, qui sont entourés par des gens... Bon, on pourrait les entourer par n'importe quoi (...) on pourrait faire Halloween aussi. On va sortir des sorcières Halloween pour les enfants", a-t-il poursuivi. Sa prise de parole a été publiée sur Twitter et vivement critiquée par le député LREM de Moselle Ludovic Mendes, qui accuse le sénateur de ne plus cacher son "racisme et sa haine contre les Français de confession musulmane".