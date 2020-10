Polémiques sur les caricatures : Macron dit comprendre qu'elles puissent "choquer"

Le 22 octobre dernier, au cours de l'hommage national au professeur d'histoire-géographie , le président de la République avait déclaré depuis la cour de la Sorbonne : "Nous défendrons la liberté (...) et nous porterons la laïcité, nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent". Cet engagement a déclenché un flot de critiques dans de nombreux pays à majorité musulmane, où des appels à boycotter les produits français et à manifester ont été lancés.

Dans ce "long" entretien de 55 minutes, diffusé à 17h par la chaîne qui émet en plusieurs langues, dont l'arabe et l'anglais, Emmanuel Macron cherche à "expliquer sa vision de manière apaisée", indique son entourage, en allant "parler là où ses propos ont été déformés ou caricaturés", soit auprès de la large audience dont bénéficie Al Jazeera dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb. Emmanuel Macron s'y exprime avec la volonté de démontrer que "ses propos sur la lutte contre les séparatismes sont déformés et ceux sur les caricatures souvent caricaturés". Il s'agit de "contrer les contre-vérités, plutôt que de les laisser prospérer et réexpliquer les fondements du modèle républicain" français, précise cette source. Il rappelle notamment, selon Al-Jazeera, que les caricatures n'ont pas été publiées par le gouvernement, mais par des journaux libres et indépendants.