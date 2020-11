Police et sécurité : Macron réunit ministres et représentants de la majorité à l'Elysée

Comment sortir de la crise et apaiser les tensions ? Alors que de nouvelles manifestations ont eu lieu ce samedi contre la loi "sécurité globale" et que des violences policières entachent l'action des forces de l'ordre, le président de la République réunit exécutif et majorité ce lundi en fin de matinée à l'Elysée.

Selon les informations de LCI, Emmanuel Macron a convoqué le Premier ministre Jean Castex, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti et les présidents des groupes de la majorité au Parlement autour des sujets régaliens, police et sécurité. Est également présente la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

En effet vendredi dernier, dans un message publié sur les réseaux sociaux dans lequel il dénonce "l'agression inacceptable" du producteur Michel Zecler par des policiers, le président de la République avait demandé au gouvernement de lui faire rapidement des propositions "pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations". "Je demande au gouvernement de me faire rapidement des propositions pour réaffirmer le lien de confiance qui doit naturellement exister entre les Français et ceux qui les protègent et pour lutter plus efficacement contre toutes les discriminations", écrivait le chef de l'Etat, qui intervenait pour la première fois dans ce dossier.