Policier tué à Avignon : Jean Castex reçoit les syndicats de police ce lundi

Quelle réponse de l'exécutif aux revendications des forces de l'ordre ? Jean Castex reçoit ce lundi les représentants des syndicats de police après le meurtre de deux de leurs collègues à Avignon et Rambouillet. Tous font état de la "lassitude" des fonctionnaires face aux violences répétées. "Pas un jour ne passe sans qu'il y ait des heurts dans les quartiers difficiles avec jets de projectiles et tirs de mortier d'artifice ou des guets-apens", déplore Grégory Joron (Unité SGP Police).

Endeuillés et échaudés, les policiers réclament au gouvernement une réponse pénale plus forte pour les récidivistes et ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre. À un an de la présidentielle, difficile pour l'exécutif de rester sourd à ce malaise si bien que plusieurs pistes sont sur la table, de la fin de l'automaticité des remises de peine à l'instauration de peines minimums en passant par le travail sur les mineurs.