Policiers "barbares" : visé par une plainte et des appels à manifester, Jean-Luc Mélenchon se dit "consterné"

POLEMIQUE - Après ses propos sur les policiers tenus lors d'une manifestation pour les retraites, mardi, Jean-Luc Mélenchon a suscité la colère des forces de l'ordre. Des syndicats réclament au ministre de l'Intérieur des poursuites judiciaires, dont Alliance, qui appelle à la manifester devant le siège de la France insoumise. Unité SGP Police a annoncé le dépôt d'une plainte.

Après avoir qualifié ces derniers de "barbares" lors d'un échange avec un manifestant, des propos condamnés mercredi par le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, Jean-Luc Mélenchon a suscité l'indignation des syndicats Unsa Police, SGP Police FO et Alliance. Le premier condamne "un nouvel écart de langage", des "propos choquants, outrageants" et demande au ministre de l'Intérieur de "concrétiser son soutien aux forces de l'ordre en engageant des poursuites judiciaires à l'encontre de Jean-Luc Mélenchon.

Entre Jean-Luc Mélenchon et les forces de l'ordre, le climat est électrique. Cinq jours après son procès pour "rébellion" lors de la perquisition du 18 octobre 2018, le leader de la France insoumise suscite la colère de policiers, pour des propos tenus mardi lors d'une manifestation contre la réforme des retraites.

Une manifestation immédiatement qualifiée "d'illégale" par Jean-Luc Mélenchon. "Je demande la protection de la gendarmerie", a-t-il écrit sur son compte Twitter. "Je crois que la protection de témoins populaires serait décisive", a-t-il ajouté. Alors que Christophe Castaner lui demandait "des excuses" pour ses "propos inacceptables", Jean-Luc Mélenchon lui a répondu, toujours sur Twitter, de faire à son tour "des excuses aux Français" pour la "répression" de la manifestation pour le climat de samedi dernier. "Sa démission serait plus utile puisque le syndicat Alliance le remplace déjà", a ironisé le leader LFI.

Alliance demande également au ministre de "déposer plainte", dénonçant des "propos inadmissibles" et estimant que "seules des condamnations exemplaires mettront un terme à cette haine anti-flic". Le syndicat a en outre confirmé à LCI qu'il appelait à manifester devant le siège de la France insoumise, rue de Dunkerque à Paris, jeudi à 11 heures. "Le ministre de l'Intérieur se contenterait a priori d'excuses, pas nous", dit le tract d'Alliance appelant au rassemblement, que LCI a pu consulter.

Plus tard dans la journée, le chef de file de la France Insoumise a repris la parole dans une vidéo publiée sur son compte Facebook. Jean-Luc Mélenchon s'est notamment dit "consterné" de voir que l'actualité s'était emparé de "quelques mots volés" dans une conversation avec un militant "traumatisé par la violence barbare de la répression policière". Loin de revenir sur ses paroles, l'homme politique a répété à plusieurs reprises que le syndicat de policiers appelant à manifester devant son siège "est extrêmement violent".

"Vous savez tous comment cela se passe (...), ils vous provoquent, ils vous frappent, ils vous gazent et si jamais vous dites quelque chose, hop ! C'est outrage ou rébellion et vous pouvez avoir des amendes qui sont très coûteuses, ou des procès", a expliqué Jean-Luc Mélenchon pour justifier le choix d'une opération "siège mort". Il affirme qu'après réflexion avec les autres membres du parti, "notre conclusion c'est qu'on prend un risque, vu que ce sont des gens violents et agressifs, ils peuvent provoquer des incidents, ils pourraient frapper des passants ou menacer des commerçants".