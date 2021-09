Candidature LR : les sympathisants donnent l'avantage à Xavier Bertrand

Les sondés donnent au président des Hauts-de-France une avance en termes de crédibilité sur plusieurs sujets régaliens (sécurité, délinquance, immigration...). Mais Valérie Pécresse n'est pas très loin derrière, notamment chez les sympathisants LR où elle recueille 81% de bonnes opinions, contre 79% à son rival. Xavier Bertrand apparaît comme celui qui connaît le mieux les territoires, est proche des préoccupations des Français, a la stature d'un Président ou encore la capacité à gérer une crise et rassembler autour des valeurs de la droite et du centre. Il est également vu comme celui qui aurait le plus de chance de se qualifier pour le second tour de la présidentielle, puis de battre Emmanuel Macron ou Marine Le Pen.

"Il est devant mais Valérie Pécresse le talonne, et Barnier s'est installé en un temps record comme le troisième homme. Il faudra que les choses se décantent petit à petit", a résumé le maire de Meaux Jean-François Copé en estimant que "le vrai rendez-vous sera janvier". LR espère avoir un candidat début décembre.