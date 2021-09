EN DIRECT - Présidentielle 2022 : interrogé sur Eric Zemmour, Emmanuel Macron botte en touche

SONDAGE : HIDALGO ET MONTEBOURG AU COUDE-À-COUDE





La gauche en situation délicate. Dans un sondage Odoxa pour L'Obs, Jean-Luc Mélenchon (LFI) est celui qui s'en sort le mieux, mais avec seulement 7,5 à 8% des intentions de vote. La situation est plus préoccupante pour le PS et la candidate soutenue par le parti : Anne Hidalgo dégringole pour ne recueillir que 4 à 5% des intentions de vote. Soit peu ou prou le score obtenu par l'ex-ministre Arnaud Montebourg crédité entre 4 et 4,5%. Du côté d'EELV, Yannick Jadot obtiendrait entre 5 et 6 % et Sandrine Rousseau entre 3 et 4 %.