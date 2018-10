Collomb a remis sa démission à Macron, qui l'a refusée

Nouvel épisode dans la dernière séquence des ennuis politiques d'Emmanuel Macron. Le président, guère épargné depuis la fin du mois de juillet, que ce soit l'affaire Benalla ou ses propres sorties médiatiques, doit composer avec un ministre de plus en plus remuant : Gérard Collomb. Le ministre de l'Intérieur vient une fois de le prouver, en annonçant auprès du Figaro qu'il avait remis sa démission au président dans la journée, démission refusée par ce dernier, comme se l'est fait confirmer LCI auprès de l'Elysée.





Une communication qui doit se lire au regard des récentes déclarations du patron de Beauvau, qui a fait part, le 18 septembre dernier, de sa prochaine candidature aux municipales de Lyon et, donc, de sa volonté de quitter le ministère de l'Intérieur après les élections européennes, au printemps prochain. Une déclaration qui devait désamorcer une polémique, qui eest finalement venue, quand l'opposition dans son ensemble s'en est saisi pour fustiger un ministre qui ne serait déjà plus à sa tâche. Auprès de LCI, l'Elysée, lui, a fait valoir qu'en maintenant Collomb à son poste, le président lui a ainsi "renouvelé sa confiance et lui a demandé de rester pleinement mobilisé sur sa mission pour la sécurité des Français".