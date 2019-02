La GRS, un nouveau parti proche de la France insoumise fondé par des anciens du PS

RECOMPOSITION - Le Mouvement républicain et citoyen (MRC) et des transfuges du PS, dont l'eurodéputé Emmanuel Maurel, ont fondé ce week-end à Valence un nouveau parti baptisé Gauche républicaine et socialiste (GRS). Proche de la France insoumise, la nouvelle formation se veut en phase avec les revendications des gilets jaunes.