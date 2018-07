Le Rassemblement national va devoir rembourser plus de 500.000 euros de "dépenses injustifiées" au Parlement européen

Les irrégularités ont d'abord été relevées par deux audits externes. Elles ont ensuite été validées, avec quelques corrections à la baisse, par la commission du contrôle budgétaire du Parlement. Elle concernent pour l'essentiel, selon Reuters, 2016 et marginalement 2017. En 2016, 477.780 euros de dépenses non admissibles avaient été relevées lors de l'audit. L'AFP a pu consulter dans le détail les dépenses listées qui concerneraient "une centaine de cadeaux de Noël à plus de 100 euros, quelque 230 bouteilles de champagne dont six à plus de 81 euros, et un repas de Noël pour 140 personnes pour une facture de plus de 13.500 euros".





Un repas avec des "industriels" au restaurant gastronomique parisien L'Ambroisie, à 449 euros par personne, et un autre organisé pour des raisons de "diplomatie" chez Ledoyen près des Champs-Élysées pour deux personnes, à 401 euros par personne, figurent également dans cette liste. Selon Le Canard Enchaîné, ce dernier repas rassemblait le dirigeant italien de la Ligue (extrême droite), désormais ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, et la présidente du RN Marine Le Pen. Cette dernière l'a démenti.