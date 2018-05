Campagne présidentielle de Macron : GL Events dément toute ristourne accordée au candidat

D'après Mediapart, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) "a relevé les promotions exceptionnelles, parfois ‘d'un pourcentage anormalement élevé’", accordées par le groupe événementiel GL Events à l'équipe de campagne de Macron. Une facture pour la location de matériel à l'occasion d'un meeting le 10 décembre 2016 aurait ainsi été "subitement rabotée de plus de 9000 euros pour passer de 39.490 euros à 29.663 euros". Une remise de 100% aurait également été accordée pour la location de la salle principale de la Mutualité, pour le meeting parisien du 12 juillet 2016. Elle avait initialement été facturée 14.129 euros. Selon les informations de Mediapart, Benoît Hamon (PS) et François Fillon (LR), n’ont pas bénéficié de tels rabais de la part de la même entreprise pour des prestations équivalentes.