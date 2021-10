Philippe Poutou affirme que "la police tue", Gérald Darmanin porte plainte

Interviewé ce jeudi sur LCI, Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternative police CFDT, s'est dit "particulièrement en colère" contre la sortie de Philippe Poutou. "Je ne comprends pas qu’une telle personne, qui a la prétention de devenir président de la République, peut débiter autant de conneries en si peu de temps", lance-t-il, faisant part de son soutien à Gérald Darmanin dans la plainte déposée.

Le Nouveau Parti Anticapitaliste, lui, dénonce dans un communiqué "une grossière opération d’intimidation qui vise à faire taire toutes celles et tous ceux qui dénoncent les violences policières et les crimes policiers". "Une fois de plus, le ministre de l’Intérieur cède aux pressions des syndicats de policiers, qui étaient montés au créneau quelques heures plus tôt pour dénoncer les propos de Philippe Poutou", estime le parti qui se défend comme tel : "affirmer que 'la police tue' n’est rien d’autre que relater des faits et dénoncer les crimes d’une institution — et non s’en prendre à chaque policier".