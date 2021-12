Les Républicains se défont du Mouvement conservateur pour son soutien à Eric Zemmour

LR ne veut plus du Mouvement conservateur dans son giron. Ce mardi lors du comité stratégique du parti, le président des Républicains Christian Jacob a annoncé qu'"il met fin au contrat avec le Mouvement conservateur et que ses membres sont exclus des instances". La raison ? Samedi dernier après l'investiture de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains, il a apporté son soutien à Eric Zemmour, estimant qu'il était le plus à même "d'assurer la continuité historique de notre Nation et la préservation de notre civilisation judéo-chrétienne".