Pollution : la circulation alternée sera durcie en Ile-de-France, qui sera concerné par l'interdiction ?

L'extension de l'interdiction aux vignettes Crit'Air 3 "concernera 35% des véhicules qui ne pourront plus circuler", a précisé François de Rugy. "Cela représente 2/3 de la pollution."





Concrètement, la vignette Crit'Air 3 concerne les véhicules essence immatriculés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2005, et les véhicules diesel immatriculés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010. Ainsi, seuls les véhicules essence immatriculés après le 1er janvier 2006 et les véhicules diesel immatriculés après le 1er janvier 2011 seront autorisés à circuler dans ce cadre.





Le préfet de police Didier Lallement a précisé que, compte tenu des conditions atmosphériques, la circulation alternée serait vraisemblablement déclenchée sous peu, à son initiative. Dans la matinée du 25 juin, sur Twitter, l'adjoint écologiste aux Transports de Paris Christophe Najdovski a appelé le ministre à déclencher immédiatement le dispositif.