Pollution : des députés proposent d'interdire les publicités pour les voitures à moteur thermique

Faut-il traiter les voitures comme le tabac et l'alcool ? C'est ce que pensent deux députés de sensibilité écologiste, qui ont déposé un amendement à la loi sur les mobilités visant à faire interdire la publicité pour les véhicules les plus polluants, sur le modèle de la loi Evin, qui régit l'interdiction de la pub pour le tabac et encadre celle pour l'alcool.





Matthieu Orphelin, député ex-LaRemproche de Nicolas Hulot, et Delphine Batho, ex-socialiste, candidate sur la liste d'Urgence Ecologie aux dernières européennes, ont en effet déposé un amendement la semaine dernière ayant pour objectif l'interdiction, "à compter du 1er janvier 2020", de "toute publicité portant sur des véhicules particuliers dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 60 grammes par kilomètre".