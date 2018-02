Popularité : la rechute s’accentue en février pour Macron et Philippe

Du côté du Premier ministre, la baisse est un peu moins forte. 46% se disent satisfaits (5% très satisfaits, 41% plutôt satisfaits), alors que 50% sont mécontents (16% très mécontents, 34% plutôt mécontents) d’Edouard Philippe. 4% ne se prononcent pas. Avec ces chiffres, le chef du gouvernement voit son pourcentage de mécontents atteindre son plus haut niveau depuis mai 2017 et son arrivée à Matignon.





Un "record" que ne bat pas Emmanuel Macron. Alors que le chef de l'Etat comptait en décembre et janvier plus de contents que de mécontents, la tendance s'inverse bel et bien mais reste loin des pics enregistrés en août (57%) et en octobre (56%).