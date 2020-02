Popularité : Macron et Philippe en légère baisse selon un sondage LCI

Emmanuel Macron et Édouard Philippe accusent chacun une baisse de deux points de leur popularité, qui s'établit à 38% pour les deux têtes de l'exécutif, selon un sondage Harris Interactive Epoka pour LCI publié mardi.

Emmanuel Macron gagne un point seulement auprès des personnes de plus de 65 ans et des catégories populaires. Pour le reste des Français, quel que soit l'âge ou le niveau social, il baisse entre -1 et -5 % (CSP+). De plus, malgré la bataille engagée à l'Assemblée nationale pour la réforme des retraites, le chef de l'État gagne huit points de popularité chez les sympathisants LFI et PCF (21%). Quant aux sympathisants de La République en marche, ils sont quasi-unanimes: 96%, +5 points. Ceux qui lui accordent leur confiance disent le trouver "courageux". A l'inverse, ceux qui ne lui accordent pas sa confiance le trouvent "hautain".