Popularité : nouvelle rechute pour Macron et Philippe, à leur plus bas niveau depuis l'élection présidentielle

La rechute. Alors que le 26 juin dernier, un sondage Odoxa indiquait qu’Emmanuel Macron atteignait son plus bas de popularité depuis l’élection présidentielle, avec cinq points de moins, un nouveau sondage réalisé pour le site Délits

d'Opinion et signé Harris Interactive enfonce le clou. Selon ce dernier, la cote de confiance d'Emmanuel Macron perd sept points, et celle d’Edouard Philippe, cinq points.





Selon les réponses recueillies par l’institut de sondage auprès de 928 personnes, le Président ne recueille plus que 40% d'opinions positives et cède du terrain auprès de toutes les tranches d'âge et de quasiment tous les segments de l'opinion. Chez les sympathisants des Républicains, il perd par exemple 19 points, à contre-courant d'autres enquêtes d'opinions qui le donnent en progression auprès de l'électorat de droite. Le premier ministre Edouard Philippe ne rassemble plus, lui aussi, que 40% d’opinions positives. Il chute auprès de toutes les tranches d'âge et catégories sociales, à l'exception des plus de 65 ans (+1) et des inactifs (stable), selon cette enquête.