Pour 2018, Juppé zappe sa cotisation aux Républicains et attend les européennes

C'est tout l'avenir de la droite française qui se joue là. Entre Laurent Wauquiez, incarnateur d'une ligne conservatrice, souverainiste et identitaire, et Alain Juppé et ses alliés, tenants d'une ligne européenne et libérale, la rupture semble consommée, en dépit des intentions affirmées par le premier de gouverner le parti avec toutes les forces de la droite.





La mention des élections européennes de 2019 par le maire de Bordeaux n'est pas non plus anodine. Alors qu'Edouard Philippe, lui aussi juppéiste historique, mène avec Emmanuel Macron une politique économique que ne renierait pas la droite, se posait la question, l'ancien Premier ministre avait déjà proposé, en novembre 2017, la création d'un "grand mouvement central" pour le scrutin européen entre libéraux pro-européens. Dont il avait d'ailleurs suggéré ne pas voir d'"incompatibilité" à ce qu'il en prenne la tête, tant qu'Emmanuel Macron restait dans la ligne volontariste du discours de la Sorbonne.