Pour contrer Eric Zemmour, Fabien Roussel veut rendre inéligibles les personnes condamnées pour racisme

Rendre inéligibles les personnes condamnées pour racisme. C'est ce que souhaite le député communiste et candidat à l'élection présidentielle Fabien Roussel, qui a déposé une proposition de résolution en ce sens, examinée ce jeudi 2 décembre à l'Assemblée nationale à l'occasion de la niche parlementaire réservée au groupe communiste. "La résolution que je défendrai avec les députes PCF vise à lutter contre la banalisation des discours de haine dans le débat public. Débattons de nos différences mais jamais dans l'outrance", a-t-il déclaré sur Twitter.

Le 31 octobre dernier, il justifiait ainsi le dépôt de ce texte : "Je vais déposer à l'Assemblée nationale une résolution pour inviter le gouvernement à envoyer une instruction aux magistrats pour véritablement mettre en œuvre" la peine d'inéligibilité pour les discriminations et provocations à la haine. "J'invite l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale à voter cette résolution pour que, enfin, dans notre République, un responsable politique ne puisse pas se présenter à une élection quand il a été condamné pour racisme et antisémitisme", avait-il ajouté, visant direct Eric Zemmour, condamné à deux reprises pour provocation à la haine raciale et à la haine religieuse, et mis en cause dans d'autres affaires toujours en cours.