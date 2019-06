Pour François Bayrou, le discours de politique générale d'Édouard Philippe doit être "un tournant du quinquennat"

Édouard Philippe prononcera un discours de politique générale mercredi 12 juin à l'Assemblée nationale. Est-ce l'acte II du quinquennat ? François Bayrou était l'invité de 24H Pujadas à la veille de la déclaration du Premier ministre. Pour le maire de Pau, "la priorité, c'est d'imposer une nouvelle gouvernance, un nouveau rapport entre le pouvoir et le pays. Depuis des décennies, on a un État en absence de confiance. Les décisions mettent trop de temps à s'appliquer". "C'est un tournant du quinquennat et il faut que ça en soit un", a conclu le président du MoDem.



