Pour Guillaume Peltier, annuler les élections à cause du coronavirus serait "un recul démocratique sans précédent"

La campagne parisienne est une "immense surprise", se réjouit Guillaume Peltier, député du Loir-et-Cher et vice-président des Républicains. Alors qu'à l’automne, "tout semblait acquis soit pour Anne Hidalgo soit pour LaREM" selon l'élu, "la vraie surprise de ces municipales, c’est l'émergence de Rachida Dati et des Républicains", a-t-il déclaré sur le plateau de LCI ce mercredi matin.

Sûr de lui, le vice-président LR promet qu'il n'y aura pas de fusion de listes et vante des "frontières étanches" tant côté extrême droite que côté LaREM. "Maintenant, s'il y a des personnalités qui, prenant acte de leur échec, soutiennent notre candidate, c'est la politique logique. Certains prendront peut-être conscience que si on veut tourner la page Hidalgo, il est urgent de soutenir Dati", a-t-il ajouté.

"La crise de l’hôpital n'est pas finie, elle est entre parenthèses compte-tenu de l'enjeu d'urgence sanitaire actuelle, mais le gouvernement a tardé à répondre à l'inquiétude immense et à la colère très légitime des personnels de l'hôpital", a dénoncé M. Peltier. Pour l'heure, d'un point de vue strictement politique, le leader des Républicains estime néanmoins que leur "rôle de premier parti d’opposition est d'être auprès du gouvernement pour montrer aux Français qu’on a besoin d’unité et de cohésion pour lutter contre cette crise sanitaire".

Autre sujet majeur dans l'actualité, l'épidémie de coronavirus a été abordée et Guillaume Peltier a rendu hommage "aux médecins et aux personnels de santé" très mobilisés malgré la crise des hôpitaux. "N'oublions jamais qu'ils payent un lourd tribut, un dur sacrifice au nom du bien commun, dans leur investissement" pour la lutte contre le coronavirus, a-t-il déclaré.

Alors que la crise sanitaire devient progressivement une crise économique en Europe et en France, les mesures annoncées par Bruno Le Maire, ministre de l'Economie, sont "insuffisantes" pour Guillaume Peltier. En tant que député du Loir-et-Cher, un département dépendant du tourisme avec le zoo de Beauval ou le château de Chambord, entre autres, il assure voir "la préoccupation lourde de tous nos professionnels de la restauration, de l’hôtellerie et de l'événementiel". Il appelle donc notamment à une responsabilité conjointe de l'Etat et des banques : "Il faudrait que Bruno Le Maire demande aux banques un engagement de prêts à taux zéro pour toutes les entreprises en difficulté ces trois à quatre prochains mois de crise du coronavirus".

"Il n'est pas inintéressant d'envisager que le système bancaire, sauvé par les Français et les Etats en 2008, soit aujourd'hui mis à contribution pour sauver les entreprises. Il veut rappeler que "c'est aussi le rôle des banques de partager les risques" et estime que s'il sait "l’importance du système bancaire", il y a un équilibre entre l'économie et la justice sociale. Dans la même pensée, Guillaume Peltier espère que Bruxelles aidera les Etats touchés économiquement par leur gestion de l'épidémie du coronavirus en étant plus souple sur la règle budgétaire des 3%, imposée aux pays de l'Union européenne.