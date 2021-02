Jean-Baptiste Moreau (LaREM) suggère un référendum pour trancher le débat sur le cannabis récréatif

"Il faudra lancer une vraie consultation populaire et pourquoi pas un référendum", a déclaré ce dernier, ce dimanche sur France Info. Partisan d'une légalisation afin d'encadrer la consommation de cannabis, notamment chez les jeunes, le député estime "qu'il faut vraiment qu'on ait un débat pour éclairer les citoyens sur cette thématique". "Aujourd'hui, on fait face à une interdiction, mais à une consommation record. Donc la situation n'est pas tenable."

Jean-Baptiste Moreau, agriculteur de profession, s'exprimait alors que s'achevait, ce dimanche, une consultation citoyenne sur le sujet du cannabis récréatif, disponible en ligne sur le site de l'Assemblée nationale. Au terme de cette consultation lancée le 13 janvier dernier, près de 250.000 contributions ont été recueillies, selon le député.

La mission d'information, composée de 33 députés de tous bords, est coprésidée par Jean-Baptiste Moreau et Robin Reda (Libres !), un proche de Valérie Pécresse, favorable, lui aussi, à un encadrement légal. La mission a mené un cycle d'auditions, notamment sur les usages illégaux du cannabis, et se donne pour objet de "dresser le bilan des politiques publiques menées en matière de prévention et de répression des trafics et usages du cannabis", afin de "contribuer à une réflexion sur l'éventuelle évolution du cadre réglementaire français". Jean-Baptiste Moreau a indiqué ce dimanche qu'elle déboucherait sur "des propositions d'ici un mois".