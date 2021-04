Marlène Schiappa voit bien Cyril Hanouna "coprésenter le débat de l’entre-deux-tours" présidentiel

Selon Le Monde, Cyril Hanouna ambitionne d'ailleurs de recevoir tous les candidats, y compris Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui d'après la première édition du baromètre d'intentions de vote Challenges et Harris Interactive, se retrouveraient à nouveau en duel au second tour. Ils seraient idéalement reçus un par un en mars, puis tous ensemble, en présence du public.

"Cyril pèse dans le débat politique et tous les politiques veulent venir", se vante Lionel Stan, directeur général de H2O Productions, la société de production fondée et présidée par Cyril Hanouna. "Si on peut faire avancer les choses dans le monde de la télévision, pourquoi pas dans la société française et en politique ?".