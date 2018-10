"Un non-sujet" : au lancement de la campagne de LaRem pour Paris, les militants glissent sur le cas Collomb

Un peu plus loin dans la queue qui s’étire sur plusieurs dizaines de mètres, Eliott n'est pas plus ébranlé par la démission du numéro deux du gouvernement, qui avait pourtant était l'un des premiers soutiens d’Emmanuel Macron. "C’est quelque chose qu’il avait annoncé depuis quelques jours, cela faisait quelques semaines qu’il voulait retourner à Lyon." Mieux, selon ce militant, le départ de Collomb a le mérite de la cohérence : "Il l’avait prévu, il a choisi de faire maintenant. Ça s’est fait rapidement mais si ça avait pris plus de temps, on aurait dit : ‘Il faut qu’il parte, un ministre à mi-temps, ça ne va pas’. Donc là, il a fait la chose qu’il fallait faire, il va se lancer dans un nouveau projet."





Il nous faut attendre d’être à l’intérieur de la salle pour trouver une adhérente plus sévère sur la situation gouvernementale. Marie-France nous glisse à l’oreille, alors que la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa s’exprime : "Je pense qu’après l‘affaire Benalla et la démission de Nicolas Hulot, l’image présidentielle est un peu abîmée. Le départ de Gérard Collomb est un coup dur. Pour un système très présidentiel comme celui d’Emmanuel Macron, cette démission est embêtante. En plus, il part à Lyon pour les municipales. Tout cela tombe mal avec le lancement de la campagne à Paris."