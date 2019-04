En débat : Pour ou contre la retraite par points ?

En voulant imposer un système de retraites par points, Macron ne fait qu’exécuter une injonction de Bruxelles en matière de réformes structurelles. Les libéraux veulent nous faire croire que du fait de l’allongement de l’espérance de vie, on doit partir plus tard en retraite. Mais c’est parce qu’on a instauré un départ en retraite plus tôt à 60 ans que l’espérance de vie s’est allongée ! Arrêter un travail pénible permet de vivre plus longtemps.





La retraite par points, c’est au contraire la fin de l’âge légal de départ à la retraite et l’impossibilité de connaître à l’avance le montant de sa retraite. Il faut comprendre que chacun(e) va cumuler des points sur un compte virtuel qui seront transformés en pension au moment du départ en retraite par un coefficient de conversion. Autant dire que c’est un système totalement instable, dans lequel on sait combien on cotise mais absolument pas combien on percevra !





Le coefficient dépend de l’espérance de vie de la génération à laquelle on appartient et de la situation du marché du travail au moment du départ en retraite. Le résultat pour les générations à venir plus nombreuses sera une baisse du niveau des pensions ! C’est un système individualiste qui met fin aux mécanismes de solidarité actuels vis à vis de celles et ceux qui ont moins cotisé du fait de carrières incomplètes.





Les femmes en seront les grandes perdantes, d’autant que la pension de réversion du conjoint décédé sera supprimée. Il faut savoir que les 5% les plus riches vivent en moyenne 13 ans de plus que les 5% les plus pauvres. Un cadre a une espérance de vie en bonne santé de 10 ans de plus qu’un ouvrier. Les riches seront les grands gagnants de cette réforme injuste. Tout cela pour inciter à cotiser à des retraites par capitalisation auprès de fonds de pensions pour le bonheur des banques et des assurances !





Pour la France Insoumise, l’urgence est au contraire de restaurer le droit à la retraite à 60 ans et à taux plein, interdire les retraites en dessous du SMIC et revaloriser les minimum vieillesse. Une seule augmentation des salaires de 1% augmente de 2,5 milliards d'euros les cotisations sociales et la création de 100.000 emplois, de 1,3 milliards. Avec en plus une vraie politique d’égalité salariale femmes/hommes et la mise à contribution des revenus financiers des entreprises, on peut défendre et améliorer notre système de retraites par répartition !