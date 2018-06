"Pour que la France reste la France" : Wauquiez repart à l'assaut de l'opinion sur fond de tract polémique

Il s'était montré plus discret ces derniers temps. Laurent Wauquiez repart samedi à la conquête de la France de droite à l'occasion d'un "Printemps des Républicains" délocalisé ce week-end dans plusieurs départements. Le président LR devait lui-même déambuler samedi matin dans sa commune du Puy-en-Velay (Haute-Loire) pour rencontrer les habitants, en attendant un discours prévu vers 17h30, notamment sur le thème des territoires.





Dans le même temps, les responsables de la direction du parti se partageront la tâche, avec des déplacements prévus en Haute-Saône, dans le Var, les Alpes-de-Haute-Provence ou encore la Vienne et la Meurthe-et-Moselle, les fédérations ayant été mobilisées pour organiser des événements locaux. Bref, une séquence de reconquête de l'opinion pour le patron d'un parti dont la ligne reste à définir, entre le majorité LaREM et le Front national, à un an des élections européennes.