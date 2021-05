Pour quelles raisons l’Elysée refuse de rendre publics les bulletins de salaire d’Emmanuel Macron ?

Essuyant un refus de l'Elysée, elle saisit la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) en octobre 2020. En début d'année 2021, cette dernière répond favorablement à sa demande, précisant qu'il lui est possible de consulter ces documents à condition que soit occultées "les mentions relevant de la vie privée, en particulier celles liées à la situation familiale et personnelle et à la situation fiscale du président de la République". Mais l'Elysée ne change pas d'avis, et, à ce jour, la chercheuse n'a toujours pas pu avoir accès aux bulletins de salaire d'Emmanuel Macron.

Sollicité par LCI, l'Elysée indique qu'une fois occultées l'ensemble des données confidentielles du document - situation familiale et fiscale notamment - il ne reste plus que des chiffres déjà publics et connus par ailleurs en vertu du décret du 23 août 2012 relatif au traitement du Président et des membres du gouvernement. Inutile donc de fournir à la chercheuse un document qui aurait été vierge de toutes informations, si ce n’est de chiffres déjà connus et consultables en ligne, estiment les services de la présidence.