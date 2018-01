Dans "Quotidien", Macron explique pourquoi il a changé d'avis sur Notre-Dame-des-Landes

Emmanuel Macron justifie l'abandon, sur la même ligne que son Premier ministre, par le fait que le projet d'aéroport "a mis beaucoup trop de temps" et que cela fait "cinquante ans que l'on n'a pas pris de décision". "On va répondre au problème de l'ouest français de façon plus adaptée que ce projet qui a été pensé il y a plusieurs décennies [...] Quand les projets mettent trop de temps, ils s'enlisent et finissent par ne plus être cohérents avec la stratégie" du gouvernement.





Le chef de l'Etat a assuré que les zadistes allaient "quitter la zone" de Notre-Dame-des-Landes. Un message qui vaut pour tous les territoires susceptibles d'être occupés par des opposants, comme celui de Bure, avec son projet d'enfouissement des déchets nucléaires, sur lequel le gouvernement doit encore "concerter" avant de prendre une décision. "Partout où il y a de l'occupation illégale du domaine public, elle sera levée", a-t-il assuré, expliquant enfin qu'il fallait "revoir les procédures" pour permettre d'accélérer la mise en oeuvre des grands projets d'aménagement.