Plan de relance européen : "La bonne nouvelle, c'est le couple franco-allemand", selon Jean-Pierre Raffarin

Après trois jours et trois nuits de négociations parfois houleuses, toujours intenses, les dirigeants européens sont encore en quête d'un accord sur un plan de relance commun. Face à la réticence des plus frileux, notamment les pays du Nord,Emmanuel Macron a tapé du poing sur la table. À la manœuvre avec Angela Merkel, ils ont dénoncé la mauvaise volonté de certains pays dans un climat empreint d'exaspération.

Une ligne "très dure" pour reprendre les mots de la délégation française. SI les sorties du président français ont été rapportées par les autres équipes "de manière un peu caricaturée", selon un conseiller de l'Elysée, elles ont été au contraire saluées par Jean-Pierre Raffarin. L'ancien Premier ministre de 2002 à 2005 se félicite notamment que le couple franco-allemand semble sortir victorieux de ces échanges. "Angela Merkel et Emmanuel Macron avancent ensemble, solidaires, et puissamment engagés l'un avec l'autre", a estimé l'ancienne figure de l'UMP, voyant dans ce couple "la clé de notre avenir". Si le leadership est contesté par certains, lui rétorque qu'il ne peut en être autrement. C'est lui qui est "le centre de gravité de l'Union Européenne".

Car au-delà des personnalités et des débats, celui qui avait fait campagne pour le projet d'une constitution européenne en 2005 nous confie sa vision du monde à venir. Alors que les Etats se polarisent et s'articulent autour de "rapports de force" - ils citent en exemple le conflit entre la Chine et les Etats-Unis - il est important que l'Allemagne et la France "puissent avoir des stratégies partagées". "Car à nous deux, nous faisons quasiment continent. A nous deux nous sommes un joueur mondial." Selon Jean-Pierre Raffarin, la division de ce duo ne peut être que mauvaise. Nous deviendrions alors "spectateurs" et "sortirions de l'Histoire". Il appelle donc les pays dits "frugaux" comme les Pays-Bas, à partager cette vision d'avenir. "Ces pays cherchent le plus grand profit pour eux-mêmes et ne voient pas que dans cette situation internationale, si nous sommes divisés, nous serons fragilisés."