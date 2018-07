Pour ses 90 ans, Jean-Marie Le Pen enterre la hache de guerre avec ses filles

"Que voulez-vous... Je suis à l'âge des indulgences." Jean-Marie Le Pen avait annoncé la couleur, la semaine dernière, après la visite de sa fille Marine à l'hôpital où il était entré une semaine auparavant pour un gros coup de fatigue. Le "menhir" a manifestement décidé, après ce nouveau pépin de santé, de faire table rase des conflits qui l'ont séparé de ses filles.





Celui qui a aujourd'hui, confie-t-il a Paris Match, "le sentiment de la fuite du temps", a décidé de rattraper ce dernier en invitant ses trois filles samedi à son domicile de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), pour célébrer ses 90 ans. L'occasion d'une photo, toujours pour l'hebdomadaire, qui était impensable depuis vingt ans. On voit ainsi Jean-Marie Le Pen assis aux côtés de Marine, dont il tient le bras, de Marie-Caroline, qu'il n'avait plus vue depuis la scission mégrétiste d'il y a vingt ans, et de Yann, la mère de Marion Maréchal.